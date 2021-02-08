ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الخارجية السعودي: السلام خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:35 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
Advertisements
ريهام فيكتور
قال  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، وزير خارجية السعودية، إن هذا الاجتماع الهام لمناقشة الأوضاع فى المنطقة وأحياء عملية السلام .

وأضاف الامير فضل بن فرحان ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن وطننا العزيز يعيش أوضاع فى غاية الحساسية مما يؤكد على اهمية وضرورة العمل العربى المشترك .

وأشار وزير الخارجية السعودي ،  إلى أننا مازلنا متمسكين فى مواقفنا الثابتة تجاه فضايانا والتى تأتى القضية الفلسطينية على رأيها .

وتابع وزير الخارجية السعودي ،  نؤكد موقفنا ووقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني ، والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ، ونؤكد أن السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة مهمة وعاجلة من وزير الخارجية السعودي للفلسطينيين

عودة كاملة.. وزير الخارجية السعودي يكشف الخطوات القادمة في علاقات المملكة وقطر

وزير خارجية السعودية: الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعطل السلام في اليمن..فيديو

بعد عودة العلاقات.. وزير الخارجية السعودي يكشف مصير سفارة بلاده في قطر

وزير خارجية الأردن في الرياض والملك عبدالله يصل أبوظبي.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

مي عمر تشوق جمهورها لأحداث حلقة اليوم من مسلسل لؤلؤ

هزيمة الفرق الكبري ليس جديدا على الأحمر .. شطة: الأهلى قادر على هزيمة بايرن ميونيخ بهذا الشرط

أخدم والد زوجي العجوز وأستحي من بعض التصرفات هل أمتنع عنها.. الإفتاء ترد.. فيديو

بطل عدى حدود افريقيا.. الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من مباراة بايرن ميونيخ

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية