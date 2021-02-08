وزير الخارجية السعودي: السلام خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، وزير خارجية السعودية، إن هذا الاجتماع الهام لمناقشة الأوضاع فى المنطقة وأحياء عملية السلام .





وأضاف الامير فضل بن فرحان ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن وطننا العزيز يعيش أوضاع فى غاية الحساسية مما يؤكد على اهمية وضرورة العمل العربى المشترك .





وأشار وزير الخارجية السعودي ، إلى أننا مازلنا متمسكين فى مواقفنا الثابتة تجاه فضايانا والتى تأتى القضية الفلسطينية على رأيها .



