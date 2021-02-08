ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بن شرقي يخضع لتدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الزمالك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خضع أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة، على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني "بن شرقي" من الإصابة في الضلوع تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وشعر اللاعب بتحسن خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى تجهيزه لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برنامج تأهيلي لـ شيكابالا بمران الزمالك

روقا و عبدالعزيز ينتظمان في التدريبات الجماعية الزمالك

مران الزمالك.. تدريبات إضافية للمثلوثي و بامبو

مصطفى محمد يخضع لتدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

بعد تعافيه من كورونا.. تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعة على هامش مران الزمالك

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة

ترشيحاتنا

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. هل يصلي القضاء أولا أم الحاضر؟

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

إكرامي يرد على هجوم الجماهير ضد رمضان صبحي وشريف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية