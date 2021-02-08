وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل لم تلتزم بالشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية ..فيديو

أكد شريل وهبة، وزير الخارجية اللبناني، أن المبادرة التى أطلقتها مصر والأردن للدعوة إلى اجتماع استثنائي بشأن فلسطين يأتى فى وقت مناسب لحل القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى موقف واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل لقيام دولة فلسطين.





وأضاف "وهبة"، خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع جامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية ليس لها حل واضح، مؤكدا أن إسرائيل لم تلتزم بالشرعية الدولية في حل القضية الفلسطينية.





وتابع وزير الخارجية اللبناني أن يجب أن يكون هناك ضمان من أجل التوصل لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدول الكبرى تحتاج إلى الدفع والاستقرار.





استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة، الدكتور نايف مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الأخير للقاهرة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول مُجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفًا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.