الفرق بين علاج الصرع بالأدوية والجراحة

تتوفر علاجات الصرع في عدد من الأشكال المختلفة، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والسوائل والشراب، وعادة ما تحتاج إلى تناول الدواء كل يوم.





ووفقا لما جاء فى موقع " NHS" سيبدأ الطبيب العلاج بجرعة منخفضة ويزيدها تدريجيًا حتى تتوقف النوبات، وإذا لم ينجح الدواء الأول الذي جربته ، فقد يوصي طبيبك بتجربة نوع آخر.





ومن المهم أن تتبع أي نصيحة حول موعد تناول مضادات الصرع والكمية التي يجب أن تأخذها، ولا تتوقف أبدًا عن تناوله فقد يؤدي ذلك إلى حدوث نوبة.





وإذا لم تكن قد أصبت بنوبة صرع لبضع سنوات ، فاسأل طبيبك عما إذا كان بإمكانك إيقاف العلاج. إذا اعتقدوا أنه آمن ، فسيتم تقليل جرعتك تدريجيًا بمرور الوقت.





وأثناء تناول دواء الصرع ، لا تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية التكميلية ، دون التحدث إلى طبيبك أو الأخصائي. فيمكن أن تؤثر الأدوية الأخرى على كيفية عمل جهاز AED.





آثار جانبية

الآثار الجانبية شائعة عند بدء العلاج باستخدام الصرع. قد يظهر البعض بعد بدء العلاج بفترة وجيزة ويمر في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، بينما قد لا يظهر البعض الآخر لبضعة أسابيع.





وتعتمد الآثار الجانبية التي قد تحصل عليها على الدواء الذي تتناوله.





وتشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:





النعاس

نقص الطاقة

إثارة

الصداع

اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه (رعاش)

تساقط الشعر أو نمو الشعر غير المرغوب فيه

تورم اللثة

الطفح الجلدي - اتصل بطبيبك العام أو الأخصائي إذا أصبت بطفح جلدي ، فقد يعني ذلك أنك تعاني من رد فعل خطير تجاه دوائك

واتصل بطبيبك أو الأخصائي إذا كانت لديك أعراض مشابهة للسكر ، مثل عدم الثبات وضعف التركيز والمرض. قد يعني هذا أن جرعتك عالية جدًا.





وللحصول على معلومات حول الآثار الجانبية لدوائك ، راجع نشرة المعلومات المرفقة به.









جراحة الدماغ

قد تكون الجراحة لإزالة جزء من دماغك خيارًا للعلاج إذا كانت لا تتحكم مضادات الصرع في نوباتك.

وتظهر الاختبارات أن نوباتك ناتجة عن مشكلة في جزء صغير من دماغك يمكن إزالته دون التسبب في آثار خطيرة، في هذه الحالات ، هناك فرصة جيدة لأن تتوقف نوباتك تمامًا بعد الجراحة.





الاختبارات قبل الجراحة

إذا لم يتم التحكم في الصرع لديك بشكل جيد بعد تجربة عدة مضادات الصرع ، فقد تتم إحالتك إلى مركز متخصص في الصرع لمعرفة ما إذا كانت الجراحة ممكنة.





سيشمل ذلك عادةً إجراء عدة اختبارات ، مثل:





بمسح الدماغ

و الكهربائي (EEG) اختبار لعقلك هو النشاط الكهربائي

اختبارات الذاكرة وقدرات التعلم والصحة العقلية

ستساعدك نتائج هذه الاختبارات أنت واختصاصيك على تحديد ما إذا كانت الجراحة خيارًا لك ، وماذا قد تكون نتيجة الجراحة.





ماذا يحدث أثناء الجراحة

تُجرى جراحة الصرع عادةً تحت التخدير العام ، حيث تكون نائمًا.





يقوم الجراح بعمل قطع صغير في فروة رأسك ويخلق فتحة في جمجمتك حتى يتمكنوا من إزالة الجزء المصاب من الدماغ.





يتم إغلاق الفتحات الموجودة في جمجمتك وفروة رأسك في نهاية العملية.





الانتعاش والمخاطر

من المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو شهور حتى تشعر بالعودة إلى طبيعتك بعد الجراحة.





قد لا تتوقف نوباتك على الفور ، لذلك قد تحتاج إلى الاستمرار في تناول مضادات الصرع لمدة عام إلى عامين.





هناك خطر حدوث مضاعفات من الجراحة ، مثل مشاكل في الذاكرة أو المزاج أو الرؤية. قد تتحسن هذه المشكلات بمرور الوقت ، أو قد تكون دائمة.



