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فن

صورة رومانسية لـ توبا بويوكستون وانجين أكيورك من كواليس «ابنة السفير»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:55 م
توبا بويوكستون وانجين
توبا بويوكستون وانجين اكيورك
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شروق إبراهيم
نشرت الممثلة التركية توبا بويوكستون عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة رومانسية وعفوية تجمعها بالفنان التركي انجين اكيورك.

وظهرت توبا وهي تجلس على كتف انجين اكيورك، بعد خضوعهما لجلسة تصوير من أجل تصوير بوستر مسلسل "ابنة السفير".

وتعرض مساء اليوم الاثنين حلقة جديدة من مسلسل "ابنة السفير" التركي عبر تطبيق شاهد وقناة ستار التركية.

وكشف البرومو، عن بدء تعلق سلطان "انجين اكيورك" بـ نور التي تقوم بدورها "توبا بويوكستون" والتقرب منها، إلا أنها تتهمه بأنه تسبب في تدمير حياة نارين "نسلهيان اتاغول".

وأعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج، وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: "إن حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل".

صورة رومانسية لـ توبا بويوكستون وانجين أكيورك من كواليس «ابنة السفير»
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