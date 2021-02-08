أبرزها مارلبورو وميريت.. ارتفاع أسعار السجائر

أعلنت شركة فيليب موريس- مصر، عن قائمة جديدة لأسعار السجائر المختلفة من ماركة "إل إم" و"مارلبورو" و"ميرت"، للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.





عرضت الشركة في تقرير صادر عنها اليوم، أبرز المنتجات التي شملتها زيادات الأسعار من بينها "MARLBORO" بأنواعها "Red, Gold, Purple Mix" لتصل إلى 44 جنيها للعلبة.









كما تم رفع علبة سجائر MERIT بأنواعها إلي 48 جنيها، وسجائرL&M بأنواعها "Red, Blue, Silver, Forward" لتصل لـ 33 جنيها.





وقالت الشركة إنه بالرغم من الزيادة المعلنة، فإنها لا تشمل الزيادات علي منتجات "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" واللذان تم طرحهما مؤخرا وتأتي الأسعار كالآتي، "MARLBORO CRAFTED" بأنواعها "Red, Gold" لتصبح 36 جنيها وكذلك "L&M MOTION بأنواعها "Red Blue" ليصل إلي 28 جنيها.