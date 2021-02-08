إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

أعلنت شركة رينو الفرنسية الشهيرة في عالم السيارات، عن إحياء سيارتها الكلاسيكية الشهيرة 4 مرة أخرى من خلال نسخة كهربائية بنفس التصميم الكلاسيكي المميز لها.





وذكرت مجلة Autocar العالمية المتخصصة في السيارات من خلال تقرير نشر مؤخرا لها، إنه بالفعل فستقوم رينو بإحياء طراز 4 الكلاسيكي كسيارة كهربائية بالكامل، كما أنها ستصل إلى الأسواق في 2025.





وأضافت مجلة Autocar أن الرئيس التنفيذي لشركة رينو كان قد أعلن أثناء الكشف عن سيارة 5 الكهربائية الاختبارية، أنه سينضم إليها طراز آخر كلاسيكي، ولذلك يكون طراز 4 الكلاسيكي هو الذى تم التلميح إليه.





وأوضح التقرير أن السيارة رينو 4 الجديدة الكلاسيكية ، ستضم قاعدة العجلات الكهربائية CMF-B الخاصة بالشركة، وستشترك في العديد من القطع الميكانيكية من نظيرها 5.





وأكد التقرير أن السيارتين الجديدتين 5 و 4 سيتجمعان في العديد من الأجزاء الداخلية، ولكن ستختلفان عن بعضهما في الشكل العام والقطاع المستهدف من السوق.





يُتوقع التقرير أن رينو تخطط لإطلاق سبعة طرازات كهربائية جديدة بحلول 2025 ، كما سيتم الكشف عن نسخة اختبارية من رينو 4 المعاد إحياؤها، قبل أن تتحول إلى نسخة إنتاجية، أما بالنسبة لرينو 5 الكهربائية، فسوف تنطلق في الأسواق أولًا، على أن تبدأ مبيعاتها في 2022 .