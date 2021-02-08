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سيارات

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:04 م
رينو 4
رينو 4
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كريم عاطف

أعلنت شركة رينو الفرنسية الشهيرة في عالم السيارات، عن إحياء سيارتها الكلاسيكية الشهيرة 4 مرة أخرى من خلال نسخة كهربائية بنفس التصميم الكلاسيكي المميز لها.


وذكرت مجلة Autocar العالمية المتخصصة في السيارات من خلال تقرير نشر مؤخرا لها، إنه بالفعل فستقوم رينو بإحياء طراز 4 الكلاسيكي كسيارة كهربائية بالكامل، كما أنها ستصل إلى الأسواق في 2025.


وأضافت مجلة Autocar أن الرئيس التنفيذي لشركة رينو كان قد أعلن أثناء الكشف عن سيارة 5 الكهربائية الاختبارية، أنه سينضم إليها طراز آخر كلاسيكي، ولذلك يكون طراز 4 الكلاسيكي هو الذى تم التلميح إليه.


وأوضح التقرير أن السيارة رينو 4 الجديدة الكلاسيكية ، ستضم  قاعدة العجلات الكهربائية CMF-B الخاصة بالشركة، وستشترك في العديد من القطع الميكانيكية من نظيرها 5.


وأكد التقرير أن السيارتين الجديدتين 5 و 4 سيتجمعان في العديد من الأجزاء الداخلية، ولكن ستختلفان عن بعضهما في الشكل العام والقطاع المستهدف من السوق.


يُتوقع التقرير أن رينو تخطط لإطلاق سبعة طرازات كهربائية جديدة بحلول 2025 ، كما سيتم الكشف عن نسخة اختبارية من رينو 4 المعاد إحياؤها، قبل أن تتحول إلى نسخة إنتاجية، أما بالنسبة لرينو 5 الكهربائية، فسوف تنطلق في الأسواق أولًا، على أن تبدأ مبيعاتها في 2022 .

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل
إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل
إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل
إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل
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