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محافظات

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:33 م
افتتاح النصب التذكارى
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة
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همت الحسينى
نظمت مساء،اليوم الاثنين محافظة الدقهلية احتفالا بمناسية العيد القومى للمحافظة والذى بدأت فعالياته بإفتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويرة وتحديثة .

قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى ايذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا و اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية و اللواء حسام عبدالواحد مدير الأمن الوطني و اللواء خالد إبراهيم مدير منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي والعميد احمد حسني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكرى و رجال الدين والإسلامي والمسيحى  واعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة .

فيما شملت الاحتفال بعض العروض الرياضيه من قبل الطلائع والشباب والجواله التابعين لمديرية الشباب والرياضه بالدقهلية تحت اشراف  علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة وبعض طلاب المدارس الحكومية والخاصه تحت اشراف على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم .

وقال محافظ الدقهلية  ان العيد القومى للدقهلية لم يكن مجرد مظاهر احتفالية فقط  لهذه الذكرى العزيزة فى نفوس اهل الدقهلية جميعا والمصريين ايضا ولكنة ايضا يمثل وقفة للحساب والتدقيق كل عام  لما حققتة المحافظة باجهزتها المختلفة من انجاز للمشروعات والخطط الاستثمارية والتنموية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات .

مشيرا انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد حققت  المحافظة العديد من الانجازات في كافة قطاعات المرافق والخدمات تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت تكلفتها الاجمالية علي6 مليار جنيه وبلغ عدد المشروعات التي تم انجازها  ما يزيد على 207 مشروعا فى كافة المجالات الخدمية والمرافق.

واكد ان اجهزة المحافظة تعمل جميعها فى تناغم وتنسيق مستمر لتحقيق المزيد من الانجازات التى تحقق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والسير قدما على طريق الرقى والتقدم والاستقرار لوطننا العزيز مصر..

وتعد احتفالات المحافظة  كل عام بالعيد القومى  ترسيخا لذكرى عزيزة على نفوس ابناء الدقهلية وهى  انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع اجدادنا فى المنصورة  تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر واسر قائدهم وايداعه اسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم إفتدائة من الاسر والتى مازالت ماثلة امام الاجيال المتعاقبة كمزارا سياحى اثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس العميقة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور  وهى ذكرى وتذكير للاجيال عبر العصور والازمان .

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد
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