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ناقد رياضي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: «رحم الله امرئ عرف قدر نفسه»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:58 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الناقد الرياضي علاء عزت، إن الدفع بمحمود كهربا كرأس حربة أساسي، خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، مفاجأة كبيرة من موسيماني.

وأوضح أن تشكيل بايرن يضم نفس اللاعبين الذين شاركوا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن تخصيص مدرجات «التالتة يمين» لجمهور الأهلي جاء بعد شراء عدد كبير من جماهير بايرن تذاكر ضمن «التالتة شمال»، وهو ما دفع اللجنة المنظمة إلى الاعتذار إلى جمهور الأهلي.

وأشار إلى أن هناك دعم عربي للنادي الأهلي في مباراته أمام بايرن.

وتوقع أن تشهد الربع ساعة الأولى من المباراة حذرا شديدا من الفريقين مع أفضلية كبيرة لبايرن ميونخ، مشيرا إلى أن فروق عقود لاعبي بايرن والأهلي كبيرة جدا.

وأردف «قلق جدا، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، إحنا طمعانين في أداء مشرف للأحمر، ولو ربنا كرمنا وحققنا فوز يبقى إنجاز كبيرة للكرة المصرية».
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