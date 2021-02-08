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حوادث

العثور على جثة بمركز سمنود والأمن يكثف جهوده لكشف القاتل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:35 م
جثة
جثة
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احمد علي
تمكن الأهالى بمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم من جثة لشاب مجهول الهوية مصاب بطلق نارى فى الطريق الذى يربط قرية محلة زياد وكفر الصارم التابع لدائرة مركز سمنود .


كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى بعثورهم على جثة شاب مقتول إثر إصابته بطلقة نارية نافذة فى الخلف أسفل الرقبة بجوار أحدى الأراضى الزراعية .

كما انتقلت قوة من مباحث مركز سمنود إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئى أن الجثة لشاب فى الثلاثينات من عمره ومجهول الهوية .

وتكثف الأجهزه الأمنية من جهودها للتعرف على هوية الشاب، وكشف ملابسات الجريمة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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