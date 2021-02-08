ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بتطوير المنظومة التشريعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:17 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يصدر قرارا بتطوير منظومة التشريعات
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قرار عاجل بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.

وأضاف ولي العهد السعودي أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه،ومن ثم إصدارها.

وأوضح بن سلمان أن مشروع نظام الأحوال الشخصية،ومشروع نظام المعاملات المدنية،ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات،ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات،التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.

وقال ولي العهد السعودي إن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية.

وتابع "أُعِد قبل سنوات ما عرف باسم(مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته،ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة".

وشدد ولي العهد السعودي على أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العمود الفقري للاستثمار.. ولي العهد السعودي يكشف تفاصيل مشروع ذا لاين العملاق

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي بالعلا

خالد بن سلمان: مشروع ذا لاين يؤكد أننا في قلب المستقبل

ولي العهد البحريني يتلقى برقية شكر من العاهل السعودي

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

في دمياط .. استخراج جثة متوفى بـ كورونا بعد دفنها لسبب غريب

جلسة استغرقت دقائق .. الخطيب يوجه رسائل مهمة لـ لاعبى الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ

رسوم تراخيص جديدة وملصق إلكتروني.. تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد

لحظات مؤلمة لأب فقد زوجته وأطفاله في حريق ضخم.. شاهد آخر ما قالوه له| فيديو

هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مؤلمة لأب فقد زوجته وأطفاله في حريق ضخم.. شاهد آخر ما قالوه له| فيديو

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت