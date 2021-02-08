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محافظات

محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بعد تصدع منزلهم.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:54 م
صرف إعانة عاجلة لـ
صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بعد تصدع منزلهم
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محمود زيدان
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول ،قدرها 18 ألف جنيه لوجود تصدعات بالمنزل المقيمين به المكون من 3 طوابق، مما أدى إلي ميل العقار.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، على نقل الأسر لمدرسة القرية وتوفير 30 سريرًا لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة،على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.

 ووجه محافظ كفر الشيخ كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية وعلى رأسهم اللواء ياسر الحفناوي سكرتير مساعد المحافظة ، وجمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقهم اللواء محمد عون مساعد مدير الأمن كفر الشيخ قائد فرقة الحامول والدفاع المدني، وأحمد عفيفي، مدير إدارة المتابعة، والإسعاف وقوات تأمين الي موقع المبنى.
 
وعلى الفور تم اتخاذ كافة إجراءات تأمين العقار والمباني المجاورة وإخلاء العقار من السكان تحسبنا لانهيار العقار وبمساعدة أهالي وشباب القرية تم إخلاء المبني من محتوياته، وتجري أعمال إزالة المبنى.

محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بعد تصدع منزلهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بعد تصدع منزلهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بعد تصدع منزلهم.. صور
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