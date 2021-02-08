ضبط 8 مصانع بدون ترخيص في حملة بالقليوبية

شنت شرطة المسطحات والبيئة في القليوبية حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة والضارة على البيئة وذات الأنشطة الخطرة أسفرت عن ضبط 8 مصانع بدون ترخيص تقوم على أنشطة إنتاج منظفات صناعية ومواد بلاستيكية وزجاجية ومطهرات وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات بقيام حمله مكبرة أسفرت عن ضبط فى مجال الصحه العامه 8 مصانع بدون ترخيص تقوم بإنتاج مطهرات ومواد بلاستيكية وزجاجية ومنظفات وبلغت المضبوطات 5 طن منها 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية و17 طن منظفات ومطهرات و36 ألف علبة قداحة وفرشاة شعر مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.





وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط مخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 3,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وكان صاحب كشك قد اطلق الرصاص على عامل بمقهى وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بالاشتراك مع سائق توك توك بسبب خلافات مالية بمدينة القناطر الخيرية جرى نقل المصاب في حالة خطرة لمستشفى القناطر وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بوصول "ا.ج.ع عامل بمقهى ومقيم شلقان دائرة المركز لمستشفى القناطر مصاب بطلق ناري بسمانة القدم اليمنى فتحتي دخول وخروج.





وبسؤال المصاب اتهم "ج.م" صاحب كشك سجائر ومقيم شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية و"ا.م.ه" سائق توك توك بالتعدي عليه بالضرب على أثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهم أطلق على أثرها الأول عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثا إصابته.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وجرى بإرشاد الأول ضبط السلاح الناري المستخدم فيها وهو عبارة عن فرد روسي محلى الصنع وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها امرت نيابة قليوب بحبس جواهرجي متهم بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه 4 ايام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال المتضررين، وتكليف مباحث الأموال العامة بالتحري عن حجم ثروة المتهم والتحفظ على أمواله وممتلكات زوجته وأبنائه.