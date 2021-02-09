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رياضة

ميدو يذبح موسيماني ولاعبي الأهلي.. ويمدح الشناوي بعد مباراة بايرن ميونخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:44 ص
موسيماني
موسيماني
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عمرو ابوبكر
تحدث أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ التي أقيمت مساء أمس في مونديال الأندية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "نتيجة جيدة وواقعية بالنسبة لجمهور الأهلي وكل متابع لكرة القدم، بايرن ميونخ اكتسح كل فرق أوروبا".

وأضاف ميدو "لاعبو الأهلي قاتلوا ولعبوا بروح عالية جدًا ورجولة، أما على المستوى الفني فالفريق كان لديه نواقص فنية كثيرة، ولم يظهر بشكل جيد".

وأكمل: "أشعر أن لاعبي الأهلي ليس لديهم إيمان بأنفسهم، ولا يأخذون القرار الصحيح، وكان هناك توتر وخوف كبير جدًا، ولا يليق أن يخاف اللاعب الدولي من أي نظير له على الكوكب".

وتابع: "كنت أتوقع أن يتمتع بعض اللاعبين بشجاعة أكبر، الأهلي عندما واجه بايرن ميونخ، محمد بركات تصرف بشكل صحيح وأحرز هدفًا في نوير، هناك فارق في الأجيال".

وصرح ميدو بأن "الأهلي بدأ المباراة وهو مرعوب من بايرن ميونخ، أحب موسيماني جدًا ولكن كان هناك خوف كبير جدًا لديه من أنه يخسر بنتيجة كبيرة، وهذه ليست شخصية الأهلي، ولم يشكل أي خطورة على مرمى البافاري".

واستكمل: "لم أتوقع طوال عمري أن يؤدي الأهلي بهذا الشكل وهو مهزوم، ولعب مباراة فنية متواضعة جدًا، وتحضير الفريق نفسيًا كان متواضعًا جدًا، ورعب اللاعبين في أول 25 دقيقة ظهر جليًا".

واختتم : "ما يمحي خسارة الأهلي من بايرن ميونخ وضعف الأداء الفني؛ هو الفوز على بالميراس البرازيلي، هو فريق صعب وشرس، وسيفوز على الأهلي إذا بدأ موسيماني بتحفظ مرة أخرى".

واشار ميدو الى أن، "محمد الشناوي حارس مرمى جيد جدًا ومشرف، هاديء ومتزن ويلعب بدون خوف، وأتمنى احترافه".
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