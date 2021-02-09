بيج رامي: كنت بشتغل 18 ساعة بـ70 دينارا في الشهر.. فيديو

قال ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إنه سافر دولة الكويت في بداياته وبدأ العمل في ناد رياضي، مضيفا:" كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ 70 دينارا في الشهر ".





وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ثم بدأت بالتدرج في مشوار الدخول في مجال كمال الاجسام ".





وتابع بيج رامي:" كنت أقوم بتدريب مرتادي النادي الرياضي في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في اكبر صالة جيم في الكويت ".





وأكمل بيج رامي :" الطموح في مهنة الصيد كان مغلقا بالنسبة لي، وانا كان لدي ثقة لإمكانية الدخول في مجال كمال الأجسام ".