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توك شو

بيج رامي: كنت بشتغل 18 ساعة بـ70 دينارا في الشهر.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:06 ص
بيج رامي
بيج رامي
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هاني حسين
قال ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إنه سافر دولة الكويت في بداياته وبدأ العمل في ناد رياضي، مضيفا:" كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ 70 دينارا في الشهر ".

وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  ثم بدأت بالتدرج في  مشوار الدخول  في مجال كمال الاجسام ".

 وتابع بيج رامي:"  كنت أقوم بتدريب مرتادي النادي الرياضي  في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في اكبر صالة جيم في الكويت ".

 وأكمل بيج رامي :"  الطموح في مهنة الصيد كان مغلقا بالنسبة لي، وانا كان لدي ثقة لإمكانية الدخول في مجال كمال الأجسام ".
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