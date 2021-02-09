أنا عاوز 50 ألف دولار دلوقتي حالا.. تفاصيل أول عقد احتراف لـ بيج رامي

كشف رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، تفاصيل أول عقد احتراف له.





وقال بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن أول عقد لي كان بـ50 ألف دولار، وطلب مني ألعب ببطولة مستر أولمبيا للحصول على أكثر من هذا الرقم.





وأضاف بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، تفاصيل احترافه، قائلا: "كان وقتها بالنسبة لي نقلة كبيرة، ومع هذا العقد ، الأعباء زادت ، والطموح أكبر للدخول في مستويات أعلى في لعبة كمال الأجسام".





وأكمل رامي، :"وقعها وعدت الناس في الاحتراف أنني سأقدم مجهودا كبيرا".



