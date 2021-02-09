بيج رامي: أنا رقم 10 في أخواتي وعائلتي كلها صيادين.. فيديو

قال رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إنه من محافظة كفر الشيخ، ومن عائلة صيادين للأسماك.





وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بعد الدراسة كنت بشتغل مع اهلي في مجال الصيد وسافرت للكويت للعمل في مجال صيد السمك ايضا".





وتابع بيج رامي :" عندي اخ اكبر مني بـ 15 سنة ، وهو بيحب لعبة كمال الأجسام جدا وزمان كنت بشوفه عملاق وبقى نفسي اكون بطل كمال أجسام ".





واكمل بيج رامي:" إحنا 11 أخ واخت وانا رقم 10 في ترتيب أخواتي ".





ولفت بيج رامي:" الاهالي زمان في الأرياف مكنوش مقتنعين بفكرة احتراف لعبة كمال الأجسام، وكان اهم حاجة الدراسة والعمل".