ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مدير مخبز بلدى استولى على 463 ألف جنيه من الدعم في الجيزة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:59 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على مبلغ مالى قدره (463,357 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استولى على مليون و400 الف جنيه.. ضبط مخبز بلدى بالبحيرة

ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 491 ألف جنيه بالبحيرة

بقيمة 587 ألف جنيه.. ضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لارتكابه مخالفات مالية

ضبط مالك مخبز استولى على 212 ألف جنيه بالبحيرة

ضبط مالك مخبز استولى على 281 ألف جنيه بالبحيرة

ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 165 ألف جنيه بالبحيرة

ترشيحاتنا

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

وزارة الإسكان تكشف الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة .. فيديو

5 أشياء فى منزلك تعيق اتصالك بشبكة الواى فاى

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

ميدو يذبح موسيماني ولاعبي الأهلي.. ويمدح الشناوي بعد مباراة بايرن ميونخ

الجيش الليبي: التواجد العسكري التركي في بلادنا يهدد أي اتفاق سياسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور