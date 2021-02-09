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مرأة

طريقة عمل اللانشون بالمنزل بطعم ورائحة مختلفة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:59 ص
طريقة عمل اللانشون
طريقة عمل اللانشون
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أسماء عبد الحفيظ

يعد اللانشون من ألذ وأطعم السندوتشات المقدمة للأطفال، سواء في البيت أو المدرسة، لكن تبقى تخوفات الأم من شراء اللانشون الجاهز وأي لحوم مصنعة، فهي غير مضمونة وغير صحية ولا يفضل تناولها سواء للكبار أو الأطفال.

في مطبخ برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني على شاشة قناة "سي بي سي سفرة"، قدمت الشيف سارة محمد وصفة لانشون بيتي، بطريقة صحية مقاديرها موجودة في كل بيت.

يمكنك تعلم طريقة عمل اللانشون البيتي بخطوات سهلة وبسيطة في منزلك للحفاظ على صحة أطفالك وأسرتك، وفيما يلي نستعرض مكوناته وخطوات تحضيره:

مكونات اللانشون البيتي:
نص كيلو لحم مفروم
ملعقة عسل أبيض كبيرة
2 بيضة
ربع كوب زيت
3 ملاعق دقيق كبيرة
4 قطع جبن مثلثات
ملح وفلفل أبيض
لون أحمر صحي
ملعقة بصل بودرة كبيرة
ملعقة ثوم بودرة صغيرة
معلقة بابريكا كبيرة
رشة جوز الطيب
رشة حبهان بودرة صغيرة
ملعقة كمون صغيرة
للحشو: زيتون أخضر وفلفل أسود حصى

طريقة عمل لانشون بيتي

الخطوة الأولى:
ضع كل المكونات في الكبة بدون ترتيب ماعدا اللحم المفروم
ثم تضرب المكونات جيدًا في الكبة حتى تصل لقوام ناعم
الخطوة الثانية: أضف إلى المكونات السابقة اللحم المفروم في الكبة وأضربها مرة ثانية

الخطوة الثالثة: أضف الفلفل الحصى والزيتون واخلطهما بملعقة يد

للتسوية:
يحتاج اللانشون البيتي أن يوضع في ورق زبدة أولًا لتسوية صحية للحم المفروم مع المكونات الأخرى المضافة له
-في ورق زبدة توضع المكونات وتلف في شكل رول وتلف مرة أخرى في ورق فويل

-في صينيتان واحدة مقاسها أصغر من الأخرى، توضع مياه دافئة في الصينية الكبيرة ومن فوقها فوطة

-في الصينية الصغرى يرص رول اللانشون ويوضع فوق الصينية الكبرى فوق الفوطة، وتدخل فرنا حاميا من قبل، على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص.

-بعد تسوية اللانشون، يترك ليبرد تماما ويفك من الرول، ثم يقطع إلى دوائر وحلقات

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