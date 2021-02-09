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مرأة

مفاصلك بتوجعك.. تناول طبق كوارع باللوبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:29 ص
طريقة عمل كوارع باللوبيا
طريقة عمل كوارع باللوبيا
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كوارع باللوبيا بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي وهي وجبة مفيدة للعظام والمفاصل.

مقادير كوارع باللوبيا

2 كيلو كوارع  قطع
4 ثمرة طماطم  مقشرة قطع
1 و نصف بصلة مبشورة
2 معلقة كبيرة صلصة طماطم
ملح فلفل أسود
كزبرة خضراء مساخن
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كمون
نصف كيلو فاصولياء بيضاء  مسلوقة

طريقة تحضير كوارع باللوبيا

* يشوح البصل في زيت

* ثم تضاف الكوارع وتتبل بثوم وزنجبيل وكمون وبابريكا وكركم وملح وفلفل أسود وتشوح جيدا

* ثم تضاف صلصة طماطم وطماطم مبشورة وتقلب ثم تضاف حزمة كزبرة

* وتترك حتى تمام النضج

* ثم تضاف اللوبيا

* وتقدم يالهنا

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