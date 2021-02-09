مفاصلك بتوجعك.. تناول طبق كوارع باللوبيا

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كوارع باللوبيا بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي وهي وجبة مفيدة للعظام والمفاصل.
2 كيلو كوارع قطع
4 ثمرة طماطم مقشرة قطع
1 و نصف بصلة مبشورة
2 معلقة كبيرة صلصة طماطم
ملح فلفل أسود
كزبرة خضراء مساخن
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كمون
نصف كيلو فاصولياء بيضاء مسلوقة
* يشوح البصل في زيت
* ثم تضاف الكوارع وتتبل بثوم وزنجبيل وكمون وبابريكا وكركم وملح وفلفل أسود وتشوح جيدا
* ثم تضاف صلصة طماطم وطماطم مبشورة وتقلب ثم تضاف حزمة كزبرة
* وتترك حتى تمام النضج
* ثم تضاف اللوبيا
* وتقدم يالهنا