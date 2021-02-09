ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لدعم الصناعات الوطنية.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعريفة الجمركية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:53 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
تشهد الجلسة العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية،ويستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متاخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية.

ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

وتنص  المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة  متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.​

جدير بالذكر أن مجلس النواب سيناقش فى جلسته البرلمانية اليوم ،مشروع بتعديل قانون المرور ،وعددا من الاتفاقيات الدولية .
 
وكان البرلمان قد انتهى أمس من الاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وذلك لتقييم ما تحقق من برنامج مصر تنطلق ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وتقوم اللجان البرلمانية وعددها ٢٥ لجنة بإعداد تقارير برلمانية تتضمن رؤيتها فيما حققته كل وزارة من انجازات وتحديد أوجه القصور .وذلك فى أطار الأدوات الرقابية الممنوحة لها بموجب الدستور والقانون .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيفية حساب القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا للقانون؟

زيادة أسعار السجائر وإعفاء 11 سلعة.. التعديلات الأخيرة لضريبة القيمة المضافة

نيفين جامع أمام النواب: إطلاق برنامج لتنمية سلاسل الموردين.. وبدء الإنتاج الفعلي لـ 51 منتجا محليا

نيفين القباج أمام البرلمان: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية ومؤشرات إيجابية محققة في معدلات النمو.. وخطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء

تخفيض الجمارك الى 2 % على 8 أنواع من المعدات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تقرير أممي يكشف كارثة خطيرة في كوريا الشمالية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء

صاحب مذبحة برشلونة.. أحمد شوبير يستعرض نتائج البايرن.. شاهد

اكتشاف يغير التاريخ.. العثور على اسم ملكة فرعونية جديدة لأول مرة في التاريخ

بعد الهزيمة من البايرن.. هكذا يسعد الأهلي لمواجهة «بالميراس» للفوز ببرونزية المونديال

شوبير لـ موسيماني: مواجهة بالميراس لن تتحمل أي خطأ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء

بعد 3 أيام من إصابتها.. طفلة مريضة كورونا تفارق الحياة أثناء نومها