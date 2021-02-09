إصابة 13 شخصا من عمال اليومية في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 13 من عمال اليومية بإحدى المزارع بكدمات وكسور فى حادث تصادم وقع صباح اليوم، أمام كوبرى الكسارة طريق "الصالحية الجديدة - فاقوس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول 13 من عمال اليومية مصابين بكدمات وكسور.

اقرأ أيضا: ضبط مدير مخبز بلدى استولى على 463 ألف جنيه من الدعم في الجيزة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم الصالحية الجديدة، إلي مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكى بسيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، أمام كوبري الكسارة طريق "الصالحية الجديدة - فاقوس" وأسفر عن إصابة 13 شخصا من عمال اليومية بكدمات وكسور وتم نقلهم إلي مستشفي الصالحية لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رفع أثار الحادث من الطريق وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.