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مرأة

ملين طبيعي للمفاصل ويزيد من الطاقة.. 12 فائدة لشرب المياه أثناء التمرين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 ص
فوائد تناول المياة
فوائد تناول المياة أثناء التمرين
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أسماء عبد الحفيظ

يقع بعض الرياضيين فى خطأ كبير أثناء التمرين، وهو قلة تناول المياه، وهو ما يعرضهم للكثير من المشاكل الصحية، لذلك كشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية عن فوائد شرب المياه أثناء التمرين.

فوائد شرب المياه أثناء التمرين

1- تنقل الاكسجين لكامل الجسم
2- تعمل على تلين المفاصل
3- تعمل على تجديد ونمو الخلايا في الجلد
5- تنظم حرارة الجسم عن طريق العرق
6- شرب مياه باردة اثناء التمرين يساعد على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية
7- تنظيم سوائل الجسم
8- الحفاظ نظافة البشره وعدم جفافها
9- يحافظ الماء على صحه الكليتين
10- شرب الماء يمنع الإمساك
11- شرب الماء يحد من التوتر
12- يساعد على  تحويل الطعام الي طاقة

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