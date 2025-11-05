البكاء من الفرح يملأ القاعة.. فوز 444 شخصًا في قرعة الحج بأسيوط

أجرت مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، قرعة حج وزارة الداخلية لعام 1447هـ – 2025م في نادي الشرطة بأسيوط، بحضور اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إلى جانب القيادات الأمنية بالمحافظة وجمع من المواطنين والمتقدمين للحج.

وتقدم للقرعة هذا العام 1440 مواطنًا ومواطنة، لاختيار 444 حاجًا بينهم 4 من كبار السن.

بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شحاته عوض الزاوي، تلها كلمة من اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط الذي نقل تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للمتقدمين. وأكد أن القرعة تُجرى بواسطة الكمبيوتر دون أي تدخل بشري، مع اختيار 4 فائزين من كبار السن بالتزكية.ونحو 222 احتياطي.

وشهدت القرعة أجواء من الفرح والزغاريد والبكاء فور إعلان أسماء الفائزين، وسط ترديد شعائر الحج "لبيك اللهم لبيك".

وهنأ مدير أمن أسيوط جميع الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا الله أن يحفظ مصر دائمًا. كما تمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدًا متابعة جميع أفراد بعثة الحج من لحظة سفرهم حتى عودتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

