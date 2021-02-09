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رياضة

الشباب والرياضة: تدريب 31 أخصائي تطوير أعمال على تقديم خدمات ريادة الأعمال للشباب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:47 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة،برئاسة الدكتور أشرف صبحي،عن الانتهاء من تدريب 31 من موظفي الوزارة على كيفية تقديم خدمات ريادة الأعمال للشباب والخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، وذلك بالتعاون مع مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي  والمعهد المصرفي المصري وهيئة الرقابة المالية ومنظمة العمل الدولية، من خلال برنامج تدريبي كامل حصلوا بمقتضاه على شهادات أخصائين تطوير أعمال معتمدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة أصبح لديها الأن كوادر بشرية مؤهلة لتقديم حزمة من الخدمات غير المالية المختلفة لدعم الشباب الراغب في إقامة مشروعات خاصة منذ مرحلة الفكرة وحتى مرحلة النضوج والتوسع .

وأضاف أن كوادر وزارة الشباب والرياضة أصبح لديها القدرة على تقديم مختلف الخدمات غير المالية للشباب ومنها المساعدة على بلورة الأفكار وتأسيس المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة وإعداد دراسات الجدوى وإعداد الملفات الإئتمانية لتيسير الحصول على التمويل من الجهات المختلفة وغيرها من الخدمات المساعدة على تنفيذ واستمرارية وتوسع المشروعات.

وأشار إلى أن أخصائيين ريادة الأعمال التابعين للوزارة سيكونون متواجدين من خلال مراكز الشباب لتقديم الدعم والمساعدة للشباب على تحويل الأفكار إلى مشرورعات وتحديد فرص نمو الأعمال وتحسين استراتيجيات التسويق والمنافسة والتحليل المالي وتنفيذ خطط العمل وأيضا المساعدة في إجراء أبحاث سوقية مكثفة تتضمن تتبع تطورات منتجات المنافسين واستراتيجيات التسويق.

وأكد أن إهتمام وزارة الشباب والرياضة بريادة الأعمال يأتي في إطار توجه الدولة وفى إطار خطة الوزارة التي ترتكز على دعم الشباب وتحفيزهم على الاتجاه للعمل الحر وخلق فرص العمل، بعيدا عن الانتظار للوظيفة، وبما يسهم في تحسين معيشة العديد من الفئات في مختلف المحافظات.

ويهدف المشروع تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات مراكز تطوير الأعمال، كما  روعي فيه البرنامج التدريبي المقدم معالجة الجوانب المعرفية والإجرائية لإكساب المشاركين المهارات والاتجاهات الايجابية المتعلقة بريادة الأعمال.

ويمتلك الأخصائيين المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات الدعم والارشاد للشباب ممن يرغب في تأسيس مشروعه الخاص كآلية فاعلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بين الشباب.

وأضاف وزير الشباب أن  الدور الذي قام به المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري في إنجاز عملية التدريب ، والجهود المتميزة التي بذلها في إعداد وتصميم وتنفيذ برنامج شهادة أخصائي تطوير الأعمال وكذا دور منظمة العمل الدولية  ليخرج البرنامج التدريبي بشكل متكامل وبمشاركة متميزة لمنظمة العمل الدولية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وآخرين، أسفرت عن حزمة من البرامج التدريبية بلغت 328 ساعة تدريبية تؤهلهم للحصول على شهادة أخصائي تطوير أعمال.
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