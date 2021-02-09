مشروعك في المنوفية يوفر 113 فرصة عمل للشباب خلال يناير

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم ودراسات جدوي دقيقة لجميع المشروعات للاستفادة من البرنامج وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية.





وأعلن محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير 113 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يناير الماضي من خلال تنفيذ 79 مشروعا متنوعا بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليونا و439 ألفا و800 جنيه، مشيرًا إلى أن "مشروعك" يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب.





هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وكذا تنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلًا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.