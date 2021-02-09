هاجر أحمد: شخصية ليلى فيها من كل البنات.. ولن أتواجد في رمضان لهذا السبب

قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها تفاجأت بردود أفعال الجماهير بعد الانتهاء من مسلسل" ضربة معلم " ، مع الفنان محمد رجب.





وأضافت الفنانة هاجر أحمد ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى ، أنها كانت تتوقع نجاح المسلسل بالكامل ، وتفاعل الجمهور مع شخصية " ليلى ".





وأشارت إلى أنها تفاجأت بحب الناس لشخصية ليلى بهذه الطريقة ، لافته إلى أن ليلى فيها من شخصية كل البنات عندما تتقابل مع رجل حنين ويخاف عليها تقع فى حبه .





وتابعت أن كل خطوة فى حياتى من أعمالي التمثيلية اضافت إلي ، وحاولت أن ابذل كل طاقتي فى اى دور قمت بتقديمة على الشاشة .





واكملت :" الحمدلله انا راضية بالى وصلت اليه "، مؤكده أنها حتى الان لن تشارك فى أى عمل رمضاني لان الأدوار التي عرضت عليها غير جديدة ولا ترغب فى تكرار نفسها .



