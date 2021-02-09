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محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مدينة القصير بالكامل السبت المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل، السبت المقبل، لصيانة محطة المحولات بالمدينة.

وقال مجلس مدينة القصير في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.

وأوضح مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر،أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال ، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة،أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر ، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب ، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط ، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن .


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