255 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بالوادى الجديد

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والفواتير والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.





وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة الوادى الجديد إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغ عدد المشتركين بالمحافظة حوالى (105) الف مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 25) الف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014.





وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020 بإستثمارات بلغت حوالى (255) مليون جنيه تم من خلالها :





تنفيذ (8) موزع جديد وتنفيذ عدد (175) محول جديد واضافة قدرة 100.1 م.ف.أ بلاضافه الى 121 كشك معدنى و تركيب (795) عامود جهد متوسط وعدد ( 1550 ) عامود جهد منخفض.





و تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 195 كم كابلات و 108 كم موصلات ، تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 4.5 كم كابلات و 711 كم موصلات.





وفى إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ عدد ( 33) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه ( 15 ) مليون جنيه بطول 14 كم.





وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء فقد تم تركيب عدد (101) الف عداد مسبق الدفع وعدد ( 1208) عداد ذكى.





كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمة ، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة ، و تطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة .





وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين .