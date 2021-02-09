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رياضة

انطلاق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أطلقت وزارة الشباب والرياضة، منافسات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، بمحافظة مطروح والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من (٨-١٤) فبراير الجاري، على ملعب مركز شباب مطروح.

حضر الافتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، الدكتور محمد عبد الستار عضو مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد اللواء خالد شعيب، أن محافظة مطروح تسعى دايما لاستضافة الأنشطة الشبابية والرياضة بالمحافظة، بشكل عام والأنشطة التي تخدم ذوي القدرات والهمم بصفة خاصة، بهدف رفع الوعي الوطني والانتماء بين ذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، والذي يعتبر عرسا رياضيا تنتظره محافظة مطروح سنويا، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كل أوجه الدعم لذوي القدرات والهمم على كل الأصعدة.
 
وطالب محافظ مطروح، المشاركين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل أماكن الإقامة وخارجها. 

وتضمن حفل الافتتاح طابور عرض للمحافظات المشاركة، وعرض رياضي، بالإضافة إلى فقرات فنية من خلال فقرة غنائية وعرض للفن التعبيري لفريق مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

وعقب الافتتاح تنطلق مباريات المجموعة الرابعة، حيث يلتقي منتخبا المنوفية والشرقية في المباراة الافتتاحية ثم يلتقي منتخبا الفيوم والدقهلية ضمن مباريات الجولة الأولى.

وفي مباريات الجولة الثانية بالمجموعة والتي تقام الخميس المقبل بين منتخبا المنوفية والدقهلية، ومنتخبا الفيوم والشرقية، وتختتم منافسات المجموعة يوم السبت المقبل بمباريات الجولة الثالثة حيث يلتقي منتخبا المنوفية والفيوم ومنتخبا الشرقية والدقهلية.

يشارك بالمجموعة الرابعة التي ستقام على أرض مطروح محافظات (الشرقية، المنوفية،الدقهلية، الفيوم)، على أن يتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم الفرق الـ١٦ الى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم).

وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية، ومن المقرر أن تقام منافسات المجموعة الأولى ونهائيات البطولة بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر ان الفرق الـ١٦ التي صعدت منها ٨ فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخرى أصحاب دور الـ٨ في النسخة السابقة.
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