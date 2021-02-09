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برلمان

إضافة 26 مليونا و500 ألف دولار.. البرلمان يوافق على قرار الرئيس بالموافقة على التعديل الرابع للمنحة الأمريكية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر  والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع بتاريخ 2020/6/29.

ويهدف التعديل الرابع اتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليونا و500 ألف و870 دولارا أمريكيا كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.

وأشار التقرير البرلماني إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى كل الأصعدة، خاصة وأن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.

ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية القرارات الجمهورية للتعديلات السابقة القيمة بالدولار الأمريكي الاتفاق المبلغ المخصص تاريخ التوقيع رقم القرار الجمهوري 39528871 37408000 5118631 التعديل الثاني الاتفاق الأصلي 30 سبتمبر 2014 رقم 481 لسنة 2014 التعديل الأول 23 سبتمبر 2015 رقم 468 لسنة 2015 26 سبتمبر 2017 رقم 245 لسنة 2018 التعديل الثالث 4 أغسطس 2019 رقم 660 لسنة 2019.
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