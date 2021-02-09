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ديني

وزير الأوقاف السوداني يشيد بأداء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
استقبل الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني اليوم "الثلاثاء" وفد قافلة الأوقاف المصرية المتواجدة حاليا بالسودان، وخلال اللقاء قدم الوفد المصري التهنئة للشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني على تجديد الثقة فيه وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف بالحكومة السودانية الجديدة.

وأكد وزير الأوقاف السوداني أن أهل السودان لا يسمحون لأحد باعتلاء منابرهم إلا لعلماء مصر المحروسة ثقة منهم في علمهم ووسطيتهم، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرًا بين الوزارتين في مجال التدريب والتثقيف ، ومنها مشاركتنا في مؤتمر حوار الأديان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر، مؤكدا أنه يتابع القوافل باستمرار وأنها أدت دورها وأبلت بلاء حسنا.

من جانبه نقل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب ورئيس الوفد المصري تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمًا لمعاليه التهنئة على تجديد الثقة في معاليه وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يولي التدريب والتثقيف والقوافل المشتركة اهتماما كبيرًا .

وخلال اللقاء تعرف وفد الأوقاف المصرية على جهود المجلس الأعلى للحج والعمرة ، وما يقوم به لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وفي ختام اللقاء كرم الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف أعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية.
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