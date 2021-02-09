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محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق تطوير ميدان محطة مصر: ينتهى خلال عام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال إنطلاق مشروع تطوير ميدان محطة مصر والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. والتي بدأت عقب توقيع البروتوكول وإطلاق المشروع في 31 يناير 2021.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.


وأوضح المحافظ أنه تم الوعد بوضع ساعة عد تنازلي بالميدان محددة بـ ٣٦٥ يوما مدة تنفيذ المشروع لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد وبالفعل تم وضعها. 


وأضاف أن تلك الساعة هي رسالة من الشفافية بين المحافظة والمواطنين لتوضيح حجم الأعمال التي تتم علي أرض الواقع بالميدان، والإلتزام التام بالمخطط الزمني المحدد، مشيرًا إلى أننا من جهتنا كجهة تنفيذية سنتابع المشروع بصفة مستمرة بالإضافة إلى متابعة المواطنين.


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وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع كافة المرافق العامة لمراعاة عدم وجود أي تعارض مع أعمال التطوير التي تتم وبين أي أعمال تطوير أخرى في الشبكات الخاصة بالميدان لضمان عدم وجود أي معوقات وسرعة الإنجاز.


وطمأن المحافظ الباعة الجائلين أنه تم الإتفاق على زيادة عدد الباكيات بالميدان وإنشاء أكبر عدد منها، لافتا إلى أن كل الأماكن التي سيكون متاح بها مكان للباعة الجائلين سيتم الإستفادة منها، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الشكل الجمالي والحضاري للميدان وفقا لتصور  المشروع والنسق التاريخي للميدان.


واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي عن جميع مراحل المشروع، وأكد أننا حرصنا في مراحل المشروع علي عدم خلق أي أزمة أو تكدس مروري أثناء أعمال التنفيذ.


وأكد أنه عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع سيتم إنشاء إدارة متكاملة بالمحافظة لإدارة المشروع للحفاظ على التطورات التي ستتم في الميدان. 

كان محافظ الإسكندرية قد أطلق في نهاية يناير الماضي إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.


ويتكون المشروع من 4 مراحل، تشمل إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

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