هتك عرض 4 رجال.. إحالة طبيب أسنان شهير للجنايات

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.

الحكاية بدأت بتلقي النيابة العامة، بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدّ طبيب أسنان شهير بالجيزة لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، حيث استمعت النيابة إلى شهاداتهم وأطلعت على ما قدمه بعضهم من دليل فنيّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.





وبإلقاء القبض عليه قبل يومان، استجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلة أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه.





قررت النيابة بعد استجوابه أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب -وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه- يزين له ارتكاب سلوك خاطئ وهو هتك حرض مرضاه من الرجال.









كما حدد قانون العقوبات عقوبة هتك العرض والتي تبدأ بالأشغال الشاقة 3 سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، حيث نصت المادة 268 من القانون على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.





وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده بالأجر، تصل مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.









وكان الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال، حيث اتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.