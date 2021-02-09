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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارا بتعيين ٤ عضوات مديرات للنيابة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:06 م
تعيين ٤ عضوات مديرات
تعيين ٤ عضوات مديرات للنيابة الادارية
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جودت عيد
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.


وشملت القرارات؛ المستشارة رندا محمود محمد حبيب، مديرًا لنيابة شبين الكوم – القسم الثالث، والمستشارة أماني حسن أحمد البحيري، مديرًا لنيابة الفيوم – القسم الثالث،  والمستشارة رشا حلمي زكي الشنواني، مديرًا لنيابة الاتصالات والدفاع، والمستشارة  غادة محمود رزق، مديرًا لنيابة الإسكان.


وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن القرار يأتي إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين جميع المواطنين دون تمييز.


وأضاف أن المستشار عصام المنشاوي أشاد  بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات والنيابات المختلفة واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.
رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارا بتعيين ٤ عضوات مديرات للنيابة
رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارا بتعيين ٤ عضوات مديرات للنيابة
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