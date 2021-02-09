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أخبار البلد

الزراعة: تحصين أكثر من 590 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 298 ألف و765 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 182 ألف و954 رأس أبقار، 104 ألف و949 رأس جاموس، 10 الاف و479 رأس أغنام، 383 رأس ماعز" حتى 8 فبراير2021.

كما أوضح التقرير أيضًا انه تم تحصين 291 ألف و260 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 178 ألف و336 رأس أبقار، 102 ألف و865 رأس جاموس، 9 الاف و571 رأس أغنام، 348 رأس ماعز، 140 راس جمال" حتى 8 فبراير2021 ايضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأضاف أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

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