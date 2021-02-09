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أخبار العالم

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. نداء عاجل من الصحة السعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:37 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
وجه المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي نداء عاجلا للجميع، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الوضع ما زال مقلقًا. 

‏وكانت وزارة الصحة⁩ السعودية أعلنت عن تسجيل (353) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. 

كما بينت الصحة السعودية أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى 370987 إصابة.

كما سجلت الصحة السعودية (4) وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع الإجمالي 6410 حالات منذ بداية الجائحة وحتى الآن. 

ورصدت الوزارة السعودية تعافي (249) ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (362,062) منذ بداية الأزمة.

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