العثور على طفلة حديثة الولادة بالطريق العام بشوارع المحلة الكبرى

عثر الأهالى على طفلة حديثة الولادة ملقاة فى الطريق العام بشارع النوحة بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.









تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بعثورهم على طفلة حديثة الولادة ترتدى كامل ملابسها وملفوفة بغطاء ملقاة فى شارع النوحة .



