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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق في قيراطي قصب بقنا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:11 م
الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر علي حريق
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يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود في قيراطين قصب بمركز نقاده.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد باندلاع حريق فى إحدى زراعات القصب بنطاق المركز.

انتقلت فريق من قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.

تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ 2 قيراط مزروعة بقصب السكر، وبجوارها كمية من المخلفات الزراعية.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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