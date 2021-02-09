مقتل شاب علي يد خفير نظامي بالإسماعيلية

لقي شاب عشريني مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري علي يد خفير نظامي بمحافظة الإسماعيلية.





تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا يفيد مصرع الشاب "محمد.ب" 25 عاما بأحد شوارع مدينة القنطرة شرق.





وقال شهود عيان أن المجني عليه كان علي خلافات أسرية مع المتهم خلال الفترة الأخيرة تسببت في العديد من المشادات بينهم.





وأضاف شهود العيان "اتقابلو في الشارع بالأمس ووقعت مشادة بينهم مرة أخري استخدم فيها المتهم فرد خرطوش وأطلق منه عيار تجاه المجني عليه، أصابه في البطن وتوفي في الحال".





وانتقل ضباط البحث الجنائى بمركز القنطرة شرق لمكان الحادث وتمكنوا من إلقاء القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.





وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.