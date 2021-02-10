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حوادث

اليوم.. محاكمة أحمد بسام زكي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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رامى المهدى
تنظر الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات.
  
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافى وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع التي لم تبلغ 18 سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.
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