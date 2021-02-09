خبراء منظمة الصحة يفشلون في كشف منشأ كورونا بالصين..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها إعلان خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين البحث في منشأ كورونا، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر "مستبعدة للغاية" من دون تمكنهم من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.

قال بيتر بن امبارك رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الذي كان يحقق في ووهان، مركز انتشار الوباء، إن انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان إلى آخر ومنه إلى الإنسان هي "أكثر الفرضيات ترجيحا". لكنه أضاف أن هذا المسار يتطلب "بحثا مستهدفا وأكثر تحديدا".





وقال ليانج وانيان رئيس فريق الصين في مؤتمر صحفي "لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان"، مضيفا أنه "لا توجد أدلة كافية.





لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك. ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد على المضيف".