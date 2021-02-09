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أخبار البلد

العشائر الفلسطينية تشكر مصر على فتح معبر رفح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:36 م
عاكف المصري أبو نضال
عاكف المصري أبو نضال والعشائر
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محمد وديع
تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة بخالص الشكر والتقدير الى الشقيقة الكبرى مصر قيادة وحكومة وشعبآ على فتح معبر رفح البري

وأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر أن هذه الخطوة تعكس حرص مصر على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه.

وأضاف المصري أن معبر رفح هو معبر إنساني ويتطلع الجميع إلى استمرار فتحه ليلبي حاجات المواطنين الإنسانية في ظل حصار إسرائيلي خانق يستهدف حوالي مليوني مواطن. 

وجدد المصري،  إشادته بالدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ورعايتها لملف المصالحة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف .
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