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رياضة

عقوبات مالية كبيرة فى انتظار كهربا والشحات بالأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
علم "صدى البلد" أن إدارة النادي الأهلي قررت توقيع عقوبات مالية كبيرة على ثنائى الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات بعد اختراقهما الفقاعة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة.

وقررت اللجنة الطبية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة عزل الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات لاعبى فريق الأهلى بعد اختراقهما للفقاعة الطبية ومصافحة عدد من الجماهير بعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ الألمانى فى الدور قبل النهائى لمنافسات كأس العالم للأندية.

وخضع الثنائى لمسحة طبية اليوم وفقا للإجراءات المتبعة على أن يخضعا غدا أيضا لمسحة ثانية وباتت فرصة لحاقهما بمباراة بالميراس البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث صعبة.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة النادي الأهلى بتوقيع عقوبات مالية كبيرة على الثنائى منها خصم مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية، إضافة إلى عقوبات أخرى متوقعة بعد اختراقهما الفقاعة الطبية واحتمالية الغياب عن المباراة المقبلة بنسبة كبيرة.

ونجحت جهود بعثة النادي الأهلى فى إقناع اللجنة المنظمة بعدم استبعاد الثنائى من البعثة، خاصة أنه تم تحذير كافة المشاركين فى البطولة بعدم اختراق الفقاعة الطبية طوال مدة المشاركة فى البطولة ولحين موعد المغادرة .

وكان الأهلى قد خسر من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين .
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