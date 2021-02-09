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محافظات

الغضبان يناقش آخر مستجدات كورونا فى بورسعيد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:59 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

شدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، والتأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.

كما أكد استمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

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وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.
الغضبان يناقش آخر مستجدات كورونا فى بورسعيد
الغضبان يناقش آخر مستجدات كورونا فى بورسعيد
الغضبان يناقش آخر مستجدات كورونا فى بورسعيد
الغضبان يناقش آخر مستجدات كورونا فى بورسعيد
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