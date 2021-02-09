ضمن مبادرة حياة كريمة .. تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية بسطرة بمركز دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





وأشار إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياة كريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.





في نفس السياق قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز دمنهور برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة برئاسة الدكتور صالح ابراهيم ووحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة قرية بسطره بمركز دمنهور إحدى قرى المبادرة الرئاسية وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية :-





- توقيع الكشف الطبى على 290 مريض ( 160 عيادة أطفال و100 عيادة باطنة و30 عيادة نساء وتوليد)

- تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها.

- الكشف وتحصين عدد 100 رأس ماشية

- توفير سيارة أنابيب بوتاجاز بواقع 150 أسطوانة يوميًا بسعر المستودع للتخفيف على أهالي القرية

وتوفير سيارات لبيع المواد والسلع الغذائية بالأسعار المخفضة.

- توزيع 50 استمارة تامين صحى على المستحقات لمعاش التضامن الاجتماعى

- عمل 200 بحث لأهالى لصرف معاش تكافل وكرامة بجانب توعية المواطنين حول الخدمات المقدمة من التضامن الاجتماعي والرد على استفساراتهم حول برنامج تكافل وكرامة.

- تقديم توعية لأهالي القرية حول المشكلة السكانية وأبعادها والطرق المتبعة من الفرع للعمل على تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة.

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