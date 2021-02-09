فرحة الانتصار .. شاهد لحظة الإعلان عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ.





ووثق الفيديو فرحة الانتصار التي ظهرت على وجوه الفريق، بعد نجاح المهمة التاريخية التي قامت بها الإمارات، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصعد إلى المريخ، وخامس دولة عالميًا.





وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن "وصول مسبار الأمل إلى المريخ موعد مع التاريخ الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات".

وأضاف: " الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".



