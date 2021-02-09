ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرحة الانتصار .. شاهد لحظة الإعلان عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:27 م
مركز محمد بن راشد
مركز محمد بن راشد للفضاء
Advertisements
محمد عثمان
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ.

ووثق الفيديو فرحة الانتصار التي ظهرت على وجوه الفريق، بعد نجاح المهمة التاريخية التي قامت بها الإمارات، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصعد إلى المريخ، وخامس دولة عالميًا.

وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن "وصول مسبار الأمل إلى المريخ موعد مع التاريخ الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات".

وأضاف: "الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: مسبار الأمل الإماراتي حلم الشيخ زايد ويقترب للحقيقة

فخر للعالم العربي.. إعلامية: لحظة فارقة في تاريخ الإمارات غدا

أقدام العرب تحط على المريخ| مسبار الأمل.. حكاية 27 دقيقة عمياء تصنع التاريخ

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

محمد بن زايد: نبارك للإمارات والعرب بوصول مسبار الأمل لمداره

الرهان على شبابنا.. أول تعليق من ولي عهد أبوظبي على وصول مسبار الأمل للمريخ

ترشيحاتنا

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

نهاوند سري عن مباراة الأهلي وبايرن: اللي عايز ينظر لازم يكون شارك في المونديال

اعتقال فنانة مغربية بالكويت لمشاركتها في أغنية مع مطرب إسرائيلي

الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية

مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.. 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات

لسبها ريهام سعيد.. سما المصري تواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا