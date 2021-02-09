بدء إنتاج دودج دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة

اعلنت شركة دودج الامريكية ، المنضمة الى مجموعة ستيلانتيس العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات والتنقل حديثا ، البدء فى انتاج طراز دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة كليًا ، بعد نشر العديد من التشوقيات لها فى الماضى ، وسيتم تصنيع الطراز الجديد فى مصنع جيفرسون نورث لتجميع السيارات الواقع في ديترويت بأمريكا.

وتستمد السيارة دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة كليًا قوتها من محرك V8 هيلكات سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر المتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، بقوة 710 حصان و875 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وتتسارع السيارة دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة كليًا من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 11.5 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 290 كلم/سا.

وتضم دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة كليًا حزمة Tow N Go ستتمكن الاس يو في عالية الأداء من سحب أكثر من 3,900 كجم، في حين يُمكن للنسخ التي تأتي بمحرك V6 بندستار سعة 3.6 لتر سحب 2,790 كجم.

والجدير بالذكر ان علامة دودج الامريكية حصلت على لقب "العلامة التجارية رقم 1 في الجودة الأولية"، ما يجعلها أول علامة تُجارية أمريكية على الإطلاق تحتل المرتبة الأولى في دراسة الجودة الأولية (IQS) من J.D. Power .

كما احتلت دودج المرتبة الأولى في دراسة J.D. Power APEAL، وهي نتائج تاريخية لأنها المرة الأولى التي تحصل فيها علامة تجارية أمريكية على مراكز عليا في دراستين في نفس العام.