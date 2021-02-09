ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هجوز خلاص.. شاهد حفل زفاف شيما الحاج على منذر رياحنة في سكن البنات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:02 م
شيما الحاج ومنذر
شيما الحاج ومنذر رياحنة
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو عبر حسابها الجديد والذى يحمل اسمها الجديد والذى قامت بتغييره وهو سيما يونس وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو فيديو لحفل زفافها من كواليس مسلسل سكن البنات. 

وعلقت شيما الحاج على الفيديو قائلة: "عيني عليك يا أشرف شوفو من كتر فرحته بليلى بيعمل ايه". 

ونشرت شيما الحاج، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث إطلالة لها.


وظهرت شيما الحاج بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانًا مجسمًا بأكمام طويلة، باللون الأبيض، أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الكحل والآيلاينر لتبرز جمال عينيها ونسقت لون البينك في الشفاه.


وعلقت شيما  على الصورة، قائلة: "هجوز خلاص ولا ايه ؟؟؟شوفي فرحي فالستوري كمان شوية شيماء يونس".

ويعرض حاليا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شيما الحاج تروج لمسلسل "سكن البنات" .. صور

بهذه الإطلالة شيما الحاج تروج لمسلسل سكن البنات.. شاهد

بإطلالة كاجوال.. شيما الحاج تروج لمسلسل سكن البنات.. شاهد

بسبب الفيديوهات الفاضحة.. شيما الحاج تتسبب في أزمة بـ "سكن البنات"

شيما الحاج تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. شاهد

بـ تاتو جديد .. شيما الحاج تتألق في إطلالة ساحرة

ترشيحاتنا

مطلعناش بفضيحة.. تامر أمين بعد مباراة بايرن ميونخ: أنا زعلان لهذا السبب

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

شاهد.. رد فعل حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي عقب إعلان وصول مسبار الأمل إلى المريخ

شاهد.. معركة مميتة بالسلاح الأبيض بين مراهقين في محطة ترام

الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 100 مركز في التصنيف العالمي للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام