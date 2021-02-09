الأزهر: مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات

كشف مصدر بمشيخة الأزهر، عن موقف مقررات شهر يناير بالمعاهد الأزهرية، منوها بأنه تم إلغاؤها ولن يصدر قرار بشأن إعادتها مرة أخرى.









وأوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن مقررات شهر يناير محذوفة ولن توضع أسئلة منها في امتحانات الفصل الأول والتي تستعد لها المعاهد حاليا.





استعدادات المعاهد الأزهرية للامتحانات

من جهة أخرى، كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن آخر أخبار الدراسة والتعليم عن بُعد، واستعدادات المعاهد للامتحانات للفصل الدراسي الأول.





وقال "عباس" لـ "صدى البلد"، إنه تم أول لقاء أون لاين مع رؤساء المناطق بعدما كانت تعقد هذه اللقاءات في مشيخة الأزهر، مشددا على أن كل المناطق لديها القدرة على التواصل مع الطلاب، وتم التركيز على متابعة التعلم عن بعد وإعداد الطلاب الذين يدخلون على غرف المراجعة.





وأكد رئيس قطاع المعاهد، على حصر الكتب الموجودة في المخازن وحصر احتياجات المناطق من كافة أنواعها سواء مقاعد أو أثاثات أو كواشف للحرارة والمعادن، منوها بأن كل الكتب تسليمها للطلبة وكتب الفصل الثاني جاهزة للتسليم أيضًا.





ونبه على ضرورة رصد مدي فعاليات التعليم عن بعد في المعاهد ومعرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة عبر التواصل الأُون لاين والتواصل مع أولياء أمور بهذا الشأن، وخلو جميع أفنية المعاهد من المشغولات وخاصة السيارات والكهنة وخلافه.





وشدد على ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل علي أجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف ولا يقطع اجازته الا بطريقة رسمية.





وكشف عباس، جميع المعاهد والادارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب وارسالها الي المنطقة علي وجه السرعة بحد أقصي يوم الثلاثاء المقبل للرد علي رئاسة قطاع المعاهد بعدها علي الفور.





وكذلك تجهيز إحصاء بآخر موقف لسداد المصروفات وعدد من تم إعفاؤه من السداد مع توريد رسوم صندوق الشهداء بمبلغ خمسة جنيهات عن كل طالب بكافة المراحل، وشدد علي الانتهاء من توزيع أدوات التعقيم علي الإدارات والمعاهد.